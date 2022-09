"போர் வேண்டாம்.. புதினை கண்டித்து விட்டார் மோடி.." பாராட்டும் அமெரிக்க ஊடகங்கள்!

International

சமர்கண்ட்: ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு உச்சி மாநாட்டில் கலந்துகொண்டுள்ள இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதனிடையே, ரஷியா அதிபர் புதினை தனியாக சந்தித்து உக்ரைன் போர் தொடர்பாக பேசினார். இதில் பிரதமர் மோடி பேசியதை அமெரிக்க ஊடகங்கள் பாராட்டி செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக இந்திய பிரதமர் மோடி நேற்று முன் தினம் உஸ்பெகிஸ்தான் சென்றார். அங்கு பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

கொரோனா வைரஸ் பரவலின் காரணமாக கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டுக்கு பின் இந்த உச்சி மாநாடு உலக தலைவர்கள் நேரடியாக பங்கேற்கும் வகையில் நடத்தப்பட்டது.

Meanwhile, Indian Prime Minister Narendra Modi, who is attending the Shanghai Cooperation Summit, met Russian President Putin alone and discussed the war in Ukraine. The American media praised Prime Minister Modi's speech and reported it.