“பேய்” பார்ட்டி.. மாரடைப்பில் சரிந்த கொரிய மக்கள்! 150 பேர் பலி - ஹாலோவின் திருவிழா என்றால் என்ன?

சியோல்: தென் கொரியாவில் நடைபெற்ற ஹாலோவின் திருவிழாவில் ஒரே நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று திரண்டதால் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 150 பேர் உயிரிழந்து இருக்கிறார்கள். பலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சூழலில் ஹாலோவின் திருவிழா என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம்.

தற்போதைய இணையதள வளர்ச்சியின் காரணமாகவும், ஓடிடி தளங்களின் வருகை காரணமாகவும் ஹாலிவுட் மற்றும் வெளிநாட்டு சினிமாக்களை காணும் மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துவிட்டது.

எனவே ஹாலோவின் என்றால் என்னவென்று பலர் அறிந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. சினிமா, வெப் சீரீஸ்களில் பார்த்து தெரிந்துகொண்டதன் அடிப்படையில் ஹாலோவீன் என்றால் பேய் என்ற புரிதலுக்கு மக்கள் வருகிறார்கள்.

சில நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து சரிந்த மக்கள்! 150 பேர் மூச்சு திணறி பலி! தென் கொரியாவில் நடந்தது என்ன

At least 150 people have died in a stampede at the Halloween festival in South Korea. Many are being treated in hospital. Let's take a look at what the festival of Halloween festival