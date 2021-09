புதிதாக பரவும் 'Mu' உருமாறிய கொரோனா.. வேக்சினுக்கு கட்டுப்படுவதில்லை.. தீவிரமாக கண்காணிக்கும் WHO

International

oi-Vigneshkumar

ஜெனீவா: கொலம்பியா நாட்டில் புதிதாகக் கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய கொரோனாவுக்கு 'மூ' என உலக சுகாதார அமைப்பு பெயரிட்டுள்ளது. இந்த மூ கொரோனாவை 'கண்காணிக்க வேண்டிய கொரோனாவாக' பட்டியலிட்டுள்ள உலக சுகாதார அமைப்பு, இது வேக்சினில் இருந்து தப்புமா என்பது குறித்தும் கண்காணித்து வருகிறது.

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே கொரோனா வைரஸ் தான் அனைத்து நாடுகளுக்கும் மிகப் பெரிய தலைவலியாக உள்ளது. முதலில் சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட இந்த உருமாறி கொரோனா கிட்டதட்ட அனைத்து நாடுகளிலும் மோசமான பாதிப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சில நாடுகளில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தியதைப் போலத் தோன்றினாலும், சில மாதங்களில் அவை மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்குவதால், கொரோனாவை ஒழிக்க முடியுமா என்ற கேள்வியும் இயல்பாகவே எழுகிறது.

English summary

World Health Organization has said it is monitoring a new coronavirus variant known as "Mu". Mu coronavirus variant was first identified in Colombia in January.