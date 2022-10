புதியதாக உருமாறும் கொரோனா வைரஸ்.. இன்னொரு அலை வருமா? உலக சுகாதார மையம் என்ன சொல்கிறது?

International

oi-Halley Karthik

ஜெனீவா: உலகம் முழுவதும் கொரோனா பெருந்தொற்று கடும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திய நிலையில் தற்போது தடுப்பூசி காரணமாக உலக நாடுகள் தொற்றிலிருந்து மெல்ல மீண்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் ஒமிக்ரான் வகையில் புதிய வைரஸ் உருவாகியுள்ளதாகவும் இது மக்களிடையே வேகமாக பரவும் என்றும் உலக சுகாதார மையத்தின் தலைமை விஞ்ஞானி சௌமியா சுவாமிநாதன் கூறியுள்ளார்.

ஆனால் இதற்கு இந்திய விஞ்ஞானிகள் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதுபோன்று வைரஸ் எதுவும் உருவாகவில்லையென்று அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

While the corona epidemic has caused severe effects all over the world, the countries of the world are slowly recovering from the infection due to the vaccine. Soumya Swaminathan, Chief Scientist of the World Health Center said that a new Omicron type of virus has developed and it will spread rapidly among people. But Indian scientists have denied this. They said that no virus was created like this.