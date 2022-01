வேலையை காட்டும் சீனா.. சுனாமி தாக்கிய டோங்காவிலும் கையை வைக்கும் ஜின்பிங்.. டிராகன் விரிக்கும் சதி

International

oi-Shyamsundar I

பெய்ஜிங்: சமீபத்தில் சுனாமி தாக்கிய டோங்கா நாட்டிற்கு உதவி செய்ய போவதாக சீனா அறிவித்துள்ளது. வெளியில் இருந்து பார்க்க இது என்னவோ நல்ல செய்தி போல தெரிந்தாலும்.. அந்த நாட்டிற்கு இனிதான் கெட்ட நேரமே ஆரம்பிக்க போகிறது என்று உலக அரசியல் வல்லுனர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

அது என்ன எச்சரிக்கை என்று பார்க்கும் முன்.. டோங்காவின் சுனாமி குறித்து ஒரு குட்டி ரீ கேப். கடந்த 15ம் தேதி காலை கடலுக்குள் ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்பு காரணமாக டோங்கா நாட்டில் சுனாமி ஏற்பட்டுள்ளது. டோங்கா என்பது நியூசிலாந்துக்கு மேலே இருக்கும் தீவு நாடு.

மொத்தம் 169 தீவுகள் கொண்ட நாடு ஆகும். இங்கு 36 தீவுகளில் மக்கள் வசிக்கவில்லை. மற்ற தீவுகளில் 1,00, 200, 1000 என்ற எண்ணிக்கையில் மக்கள் வசித்து வருகிறார்கள். இங்கு மொத்தமாக இருப்பதே 1,05,000 பேர்தான்.

கரெக்ட்டா 8.15 மணிக்கு.. சென்னையில் நடந்த அதிசயம்.. டோங்கா எரிமலை ஷாக்.. வானிலை ஆராய்ச்சி மையம்

English summary

Why China helping Tonga in its crisis is not a good idea for the Island nation after the Tsunami hit?