"தூதுவர் மெஸ்சி.." சவுதி அரேபியாவிடம் வாங்கிய தொகை ரூ.21 கோடி.. அர்ஜென்டினா தோல்வியால் சர்ச்சை

தோஹா: கத்தாரில் நடைபெற்று வரும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் உலகின் தலை சிறந்த கால்பந்து அணியான அர்ஜெண்டினாவை வீழ்த்தி சவூதி அரேபியா வெற்றி பெற்று அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்து இருக்கிறது. சவூதி அரேபியாவின் வெற்றிக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வரும் சூழலில் மெஸ்ஸி சவூதி அரேபியாவிடம் ரூ.21 கோடி பெற்றது ஏன்? விரிவாக காண்போம்

கத்தாரில் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர்போட்டி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் குரூப் சி-யில் இடம்பெற்று இருக்கும் சவூதி அரேபியா மற்றும் உலகின் தலைசிறந்த கால்பந்து அணியான அர்ஜெண்டினா ஆகிய அணிகள் மோதின.

கால்பந்து தரவரிசையில் பின் தங்கி இருக்கும் சவூதி அரேபியாவிடம் அர்ஜெண்டினா அணி சாதனை வெற்றி பெறும் என்றே கால்பந்து ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வந்தனர். குறிப்பாக அர்ஜெண்டினா கேப்டன் லயனல் மெஸ்ஸி இதில் கலக்குவார் என உலகம் முழுவதும் இருக்கும் அவரது ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர்.

The World Cup football series being held in Qatar yesterday, Saudi Arabia has given a shocker by defeating the best football team in the world, Argentina. Why did Messi get Rs 21 crore from Saudi Arabia in May month? Let's see in detail