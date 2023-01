கடவுளே எனக்கு கொரோனா வரனும்! ’சைனா மேக்’ மேல நம்பிக்கை இல்லை! வாண்டடாக வண்டியில் ஏறும் சீனர்கள்!

International

oi-Rajkumar R

பீஜிங் : உலகையே ஆட்டிப் படைத்து வரும் கொரோன வைரஸ் அதன் பிறப்பிடமான சீனாவில் கோரதாண்டவமாடி வரும் நிலையில், நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக அந்நாட்டு இளைஞர்கள் விபரீத முடிவினை எடுத்து வருவதாகவும், இதனால் அங்கி நிலைமை படுமோசமாகி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சீனாவின் வூஹான் மாநிலத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் அதற்கு அடுத்ததாக உலகம் முழுவதும் பரவியது. இந்தியாவில் அடுத்த இரு ஆண்டுகளில் அதன் பாதிப்பு எண்ணிப் பார்க்க முடியாத அளவு இருந்தது.

லட்சக்கணக்கில் உயிரிழப்பு இருந்த நிலையில், இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசி திட்டம் தீவிர படுத்தப்பட்டது. மருத்துவ கட்டமைப்புகள் மத்திய மாநில அரசுகள் தீவிர முயற்சி காரணமாக கொரோனா கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.

English summary

As the corona virus that is sweeping the world is becoming rampant in its birthplace, China, it has been reported that the youth of the country are taking a perverse decision for immunity, and due to this, the situation is getting worse.