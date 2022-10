வெறும் 12 வயசு.. அம்மாவை பிரிந்த பிள்ளையிடம் அத்துமீறல்! நள்ளிரவில் குழந்தை சத்தம்! கலகலத்த காஞ்சி!

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம் : காஞ்சிபுரத்தில் வெறும் 12 வயதே ஆன பள்ளிச் சிறுமியை ஆட்டோ ஓட்டுனர் பாலியல் ரீதியாக வன்கொடுமை செய்த சம்பவத்தில் அந்த சிறுமி கர்ப்பமானதோடு, நள்ளிரவில் குழந்தையும் பெற்றெடுத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் பழைய ரயில் நிலையம் அருகில் அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்தவர் ரயில்வே சாலையில் பழக்கடை வைத்துள்ளார். இவருக்கும் வேறு ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்ணுக்கும் திருமணம் ஆகி 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.

தம்பதியினரிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் விவாகரத்து பெற்று தனித்தனியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். இதில் மூத்த பெண் தந்தையுடனும், இளைய பெண் தாயுடனும் வசித்து வருகின்றனர்.

அட மிருகமே! கடலை கொடுக்கச் சென்ற சிறுமி! காட்டுக்குள் தூக்கிச் சென்ற கொடூரன்! துவைத்தெடுத்த மக்கள்!

An auto driver sexually assaulted a 12-year-old school girl in Kancheepuram and the girl became pregnant and gave birth in the middle of the night.