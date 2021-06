அணிலை பிடிக்கணும்.. டார்கெட் செய்யப்படும் செந்தில் பாலாஜி.. அடுத்த லெவலுக்கு போன பாஜக

Kancheepuram

oi-Velmurugan P

காஞ்சிபுரம்: தமிழகத்தில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்பட அணில் தான் காரணம் என கூறிய மின்சார துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை கண்டித்தும், தமிழக அரசு அணிலை பத்திரமாக மீட்டு வனத்துறையில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பாஜகவினர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தமிழகத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக அடிக்கடி மின்தடை ஏற்பட்டு வருகிறது . இந்நிலையில் தமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் மின்தடைக்கு அணிலும் ஒரு காரணமாக விளங்குகிறது என கூறியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

மின்சாரம் தடை பட அணில் காரணம் என்று செந்தில் பாலாஜி சொன்னதை அதிமுக, பாமக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் விமர்சித்தும், கிண்டல் செய்தும் வருகின்றன.

தீபாவளி வரை ரேஷன் கடைகளில் இலவச உணவு தானியம்.. 80 கோடி மக்களுக்கு பலன்.. மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

English summary

The BJP in Kanchipuram district has filed a petition at the District Collector's Office condemning Electricity Minister Senthil Balaji for blaming the squirrel for frequent power outages in Tamil Nadu and demanding that the Tamil Nadu government release the squirrel safely and hand it over to the forest department.