'தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்தாலே.. ரவுடிகள் வந்து விடுவார்கள்'.. ஸ்டாலின் அரசை போட்டுத்தாக்கிய இ.பி.எஸ்!

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம்: தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்து விட்டால், ரவுடிகள் தானாக வந்து விடுவார்கள் என்று அ.தி.மு.க.வின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.தமிழகத்தில் செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி நெல்லை, தென்காசி, ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் அக்டோபர் 6-ம் தேதி மற்றும் 9-ம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

சட்டமன்றத்தில் வெற்றியை கோட்டைவிட்டு, 3-வது முறையாக ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்பை இழந்த அதிமுக உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி வாகை சூட தீவிரம் காட்டி வருகிறது. பாஜக-அதிமுக கூட்டணியில் பல இடங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டு விட்டன.

English summary

ADMK co-coordinator Edappadi Palanisamy has accused the rowdies of coming automatically if the DMK comes to power. He said the people who voted for the DMK were disappointed