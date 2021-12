விஷமான உணவு... 8 பெண்களின் நிலை என்ன ? சென்னை-பெங்களூர் சாலையை ஸ்தம்பிக்க வைத்த 3 ஆயிரம் பெண்கள்

Kancheepuram

oi-Jeyalakshmi C

காஞ்சிபுரம்: சுங்குவார்சத்திரம் பகுதியில் செல்போன் உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில், பணியாற்றி வரும் பெண் ஊழியர்கள் சென்னை- பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விடிய விடிய சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பல மணி நேரமாக போக்குவரத்து முடங்கியது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக ஸ்ரீ பெரும்புதூர், சுங்குவார்சத்திரம், இருங்காட்டுகோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிக அளவு தொழிற்சாலைகள். ஆட்டோமொபைல் தொழிற்சாலைகள், கெமிக்கல் தொழிற்சாலைகள், செல்போன் மற்றும் லேப்டாப் உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு வருகிறது.

அதிகளவு தொழிற்சாலைகள் இப்பகுதியில் இருப்பதாக அருகில் இருக்கும் மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி தென் மாவட்டங்களில் இருந்து அதிக அளவு ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இந்தத் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். பல தொழிற்சாலைகள் தங்களுடைய ஊழியர்களை தங்கள் சொந்த விடுதிகளில் தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்து அங்கு உணவுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்து தருவது உண்டு. இதற்காக ஊழியர்களிடம் குறிப்பிட்ட தொகையை அந்த தொழிற்சாலை மாதம் தோறும் தொழிலாளர்கள் சம்பளத்திலிருந்து பிடித்துக் கொள்ளும் , இந்த நடைமுறை நீண்ட காலமாகவே இருந்து வருகிறது.

English summary

A female employees of a cell phone spare parts factory in the Sungwarsathram area of Kanchipuram district was involved in a road blockade on the Chennai-Bangalore National Highway for several hours.