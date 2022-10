அனைத்து பாடங்களுக்கும் பொது நுழைவு தேர்வு.. மத்திய அரசு புதிய திட்டம்.. கல்வித்துறை அமைச்சர் தகவல்

Kancheepuram

oi-Nantha Kumar R

காஞ்சிபுரம்: அனைத்து பாட துறைகளுக்கும் ஒரே பொது நுழைவு தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது என்று மத்திய கல்வித்துறை இணை அமைச்சர் ராஜ்குமார் ரஞ்சன் சிங் கூறினார்.

மத்திய கல்வித்துறை இணை அமைச்சர் ராஜ்குமார் ரஞ்சன் சிங் 2 நாள் அரசு பயணமாக நேற்று இரவு காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகை தந்தார். இன்று காலை உலக புகழ் பெற்ற காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு தரிசனத்தில் பங்கேற்று காமாட்சி அம்மனை தரிசனம் செய்தார்.

மேலும் காமாட்சியம்மனை தரிசிக்க வந்த அவருக்கு இந்து சமய அறநிலை துறை சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு அம்பாளின் பிரசாதங்களும் வழங்கப்பட்டது.

English summary

Union Minister of State for Education Rajkumar Ranjan Singh said that the Central Government is planning to conduct a common entrance exam for all subjects.