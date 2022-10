அல்லோலுயா..ஜெய் ஸ்ரீராம்! ஒரு போஸ்டருக்கு போரா? ஜெபக் கூட்டத்தில் காவிக் கொடியுடன் ரகளை! பரபர குமரி!

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே ஜெபக்கூட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கூட்டத்துக்கு காவி கொடியுடன் புகுந்து ரகளை செய்ததாக, 8 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், இந்து முன்னணி நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவுகிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே புத்தளம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஊர் வீரபாகுபதி. இங்கு அமைந்துள்ள மண்டபம் ஒன்றில் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கிறிஸ்தவ ஜெபக்கூடம் செயல்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

ஜெபக்கூடம் அமைந்துள்ள தெருவில் கடந்த 3 மாதங்களாக தெருவிளக்கு கேட்டு அப்பகுதியை சேர்ந்த 15 வது வார்டு கவுன்சிலர் விஜயகல்யாணி என்பவரிடம் ஜெபக்கூடத்தை சேர்ந்தவர்கள் கோரிக்கை வைத்து வந்துள்ளனர்.

