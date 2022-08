அறை முழுவதும் ஆணுறை! ஆண் நண்பர்களுடன் குடித்து கும்மாளமிட்ட ’ஜாபியா’! காதலனுக்கு வந்ததே கோபம்!

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சலில் சக தோழிகளை மது விருந்துக்கு அழைத்து போதையில் ஆண் நண்பர்களுக்கு கிப்ட் ஆக்கிய கிப்டியை கையும் களவுமாக பிடித்த முன்னாள் காதலன் மண்டையை உடைத்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது

தலையில் ஹெல்மட் அணிந்து பைக் ரேஸ்க்கு செல்லும் பெண் பைக் ரேஸர் போல ரேஸ் பைக்குக்கு முன்னால் சாலையில் ஒய்யாரமாக அமர்ந்து போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுக்கும் இவர்தான் காதலனால் மண்டை உடைக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கல்லுக்கூட்டம் பகுதியை சேர்ந்த "கிப்டி" என்ற ஜாபியா ஜாஸ்மின்

இவர் மருத்துவமனையில் நேற்று சிகிச்சையில் இருக்கும் போது குளச்சல் போலீசாரிடம் புகார் ஒன்றை அளித்தார் .

English summary

An incident took place near Kanyakumari where the ex-boyfriend of a woman who invited her friends to a drinking party and was drunk with her male friends caught her red-handed and sent her to the hospital with a fractured skull.