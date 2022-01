Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரியில் ரேஷன் கடையில் வழங்கப்பட்ட பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு பொருளான வெல்லத்தில் நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்தும் ஊசி சிறிஞ்ச் இருந்ததால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வெல்லத்தில் கிடந்த ஊசி.. அப்படியே ஷாக்கான பொதுமக்கள்.. எங்கே தவறு நிகழ்ந்தது?

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரேஷன் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 21 பொருள்கள் அடங்கிய பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பச்சரிசி, வெல்லம், முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய், பாசிப்பருப்பு, நெய், மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கடுகு, சீரகம், மல்லி தூள், மிளகு, புளி, கோதுமை மாவு, ரவை, உப்பு, மிளகு, உளுத்தம் பருப்பு, கடலைப் பருப்பு மற்றும் கரும்பு ஆகிய 21 பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

English summary

The public was shocked to find a syringe used by patients in the jaggery of Pongal gift package given at a ration shop in Kanyakumari.There were constant complaints that the items in the Pongal gift package were not up to standard