மானம் நிலைகுலைந்து விடும்.. திராவிட ஆட்சி சிறு புள்ளி தான்! கன்னியாகுமரியில் சவால் விட்ட அண்ணாமலை!

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : நீங்கள் அடிக்க அடிக்க பாஜக வளரும். நீங்கள் ஒன்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்தியா முழுக்க பாஜக ஆட்சி நடைபெறுகிறது. அதில் திராவிட ஆட்சி என்பது ஒரு சிறு புள்ளி தான் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனையில் வட்டார இந்துசமுதாயம் மற்றும் ஆலய நிர்வாகங்கள் சார்பிலும் 19வது ஆண்டு பொங்கல் விழா நடைபெற்றது இதில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி நிகழ்ச்சியை துவக்கிவைத்து சிறப்புரையாற்றினார்.

விழாவில் கலந்து கொள்ளும் முன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்," சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ், திமுக எம்எல்ஏக்கள் ராமாயணம் என்பது கற்பனை கதை எனவும், ராமர் கட்டுகதை எனவும் கூறி இந்துமக்கள் மனதை புண்படுத்தியுள்ளனர். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருத்து வெற்றி பெற்று சென்ற காங்கிரஸ், திமுக எம்எல்ஏக்கள் இந்து மக்களிடம் பொதுமன்னிப்பு கேட்கும் வரை பிரச்சினையை விடபோவதில்லை.

ராமர் கற்பனையா? விட மாட்டோம்.. திமுக எம்எல்ஏ மன்னிப்பு கேட்கனும்! புது பிரச்சனையோடு வந்த அண்ணாமலை

English summary

BJP will grow as you beat. You need to understand something better. BJP is ruling all over India. Tamil Nadu BJP leader Annamalai said that the Dravidian rule is only a small point.