திருப்பதி லட்டு சாப்பிட ஆசையா?.. இனி கன்னியாகுமரி வெங்கடாசலபதி கோவிலிலும் கிடைக்கும்!

Kanyakumari

oi-Jeyalakshmi C

கன்னியாகுமரி: திருப்பதி லட்டு சாப்பிட ஆந்திராவிற்கு சென்று திருமலை ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு போக வேண்டியதில்லை. கன்னியாகுமரியில் உள்ள வெங்கடாஜலபதி கோயிலில் தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களுக்கும் திருப்பதி லட்டு கிடைக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு தினசரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய வருகை தருகின்றனர். பல மாநில மக்களும் பல மணி நேரம் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு செல்கின்றனர்.

ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய திருப்பதி செல்ல முடியாத பக்தர்களுக்காகவே சென்னை, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட பல ஊர்களில் திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் வெங்கடாசலபதி கோவில்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. அந்த கோவில்களுக்கும் ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்களுக்கு திருப்பதியில் கொடுப்பது போலவே லட்டு பிரசாதம் வழங்க வேண்டும் என்பது கோரிக்கையாக உள்ளது.

English summary

Tirupathi laddu sale Venkatasalapathi temple Kanniyakumari. It has been announced that Tirupati laddu will also be available to devotees who come for darshan at the Venkatajalapathi temple in Kanniyakumari.