அதிமுக சண்டைக்கு இதுதான் காரணம்.. தேமுதிகவில் நடக்காது.. திமுகவையும் இழுத்துவிட்ட விஜய பிரபாகரன்!

கரூர் : தேமுதிக குடும்பக்கட்சி. குடும்பம் இல்லாததால் தான் அதிமுகவில் நான் பெருசா, நீ பெருசா என சண்டையிட்டு திண்டாடி வருகின்றனர் என தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த்தின் மகன் விஜய பிரபாகரன் கூறியுள்ளார்.

தேமுதிக மற்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைப்பதற்கு பேரம் பேசியதை நிரூபித்தால் கட்சியை கலைக்கத் தயார் என விஜய பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகளை வாரிசுகள் தான் சிறப்பாக வழிநடத்தி வருகின்றனர். அதுபோலத்தான் தேமுதிகவில் எனது தாயார் பிரேமலதா, மாமா சுதீஷ் மற்றும் நானும் கட்சிக்காக உழைத்து வருகிறோம் என விஜய பிரபாகரன் பேசியுள்ளார்.

திமுக பாணியில் செயல் தலைவர் பதவியை உருவாக்குகிறதா தேமுதிக?.. இனி விஜயகாந்த் இடத்தில் பிரேமலதா?

English summary

Vijaya Prabhakaran, son of DMDK leader Vijayakanth, has said that DMDK is a family party and they are fighting in AIADMK because they do not : அதிமுக குடும்பக் கட்சியாக இல்லாததால் தான் சண்டை போடுவதாக விஜய பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.