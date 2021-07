30 ஆண்டு கனவு.. வந்தாரு.. போனாரு.. ஐந்து நாளில் நிறைவேறியது.. அசத்திய கரூர் கலெக்டர் பிரபுசங்கர்!

Karur

oi-Velmurugan P

கரூர்: 30 ஆண்டுகளாக பேருந்து வசதி இல்லாமல் அவதிப்பட்டு வ;நத கரூர் மாவட்டம் கருப்பம்பாளையம் கிராமத்திற்கு ஆய்விற்காக சென்ற கலெக்டர் பிரபு சங்கர், அடுத்த ஐந்து நாளில் பேருந்து வசதியை ஏற்படுத்தி தந்து அசத்தி உள்ளார். அரசு நிர்வாகம் இந்த விஷயத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்று கலெக்டர் முனைந்ததால் 30 ஆண்டு கனவு ஐந்து நாளில் சாத்தியமாகி உள்ளது. உண்மையில் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம்.

போக்குவரத்து, மின்சாரம், பள்ளி, இந்த மூன்று வசதிகள் இருந்தால் தான் வளர்ச்சி என்பது கிராமங்களை எட்டுவது சாத்தியம். இந்த மூன்றில் மின்சாரம் என்ற ஒன்றை மட்டும் எட்டிவிட்டது அரசு. ஆனால் போக்குவரத்தும் பள்ளியும் இன்னமும் பல ஊர்களில் எட்ட வேண்டி உள்ளது.

குறிப்பாக பேருந்து வசதி என்பது இன்னமும் சில கிராமங்களுக்கு எட்டாத கனியாகவே இருக்கிறது. அப்படி ஒரு கிராமம் தான் கரூர் மாவட்டம் கருப்பம்பாளையம் கிராமம்.

English summary

The little joys of being in IAS. A short story : 15.7.21-Visited Karuppanpalayam village for an inspection.Villagers stopped my vehicle & demanded bus service, a 30 y demand. 19.7.21-Bus service launched for the village. A small step by Administration, a giant leap for the village.