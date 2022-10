இந்து கடைகளில் மட்டும் பொருட்களை வாங்குங்க! வெறுப்பு பிரசாரம் செய்த இந்து முன்னணி நிர்வாகி கைது

Karur

oi-Halley Karthik

கரூர்: "நமக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களை இந்துக்களின் கடைகளில் மட்டுமே வாங்க வேண்டும்" என சமூக வலை தளங்களில் பதிவிட்டு மதக்கலவரங்களை தூண்டிய கரூர் இந்து முன்னணி ஒருங்கிணைப்பாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி வழக்கமாக இதுபோன்ற சர்ச்சையை இந்து முன்னணியினர் ஏற்படுத்துவது வழக்கமான ஒன்றுதான்.

ஆனால் இந்த முறை இது போன்று தேவையற்ற கலவரங்களை உருவாக்க முயற்சிப்பவர்கள் மீது காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

English summary

The coordinator of Karur Hindu munnai has been arrested for inciting religious riots by posting on social networking sites, "We should buy all the things we need from Hindu shops only." It is usual for Hindu munnai leaders to create such controversies during the festival of Diwali. But this time the police is taking appropriate action against those who are trying to create unnecessary riots like this