எங்களுக்கு எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை.. லெட்டர் ஹெட்டை தவிர்த்து..வாட்ஸ் ஆப்பில் கரூர் பள்ளி அறிக்கை?

கரூர்: கரூர் பிளஸ் 2 மாணவி தற்கொலை சம்பவத்தில் எங்களுக்கு எந்த வித சம்பந்தமும் இல்லை என பள்ளி நிர்வாகம் வாட்ஸ் ஆப்பில் மற்ற மாணவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக தகவல் பரவியுள்ளது. லெட்டர் பேடில் கூட அந்த கடிதம் எழுதப்படாதது அந்த பள்ளியினுடையதுதானா என்ற சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் மாவட்டம் வெண்ணைமலையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தவர் 17 வயது பள்ளி மாணவி. இவர் கடந்த 19-ஆம் தேதி பள்ளி முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பிய நிலையில் தனது வீட்டில் பெற்றோர் இல்லாத நேரத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

தகவலறிந்த வெங்கமேடு காவல் நிலைய போலீஸார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து மாணவியின் உடலை மீட்டு கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

