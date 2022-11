செய்வதெல்லாம் பாஜக.. சொந்தம் கொண்டாடுவது ஸ்டாலின்.. காட்டமாக விமர்சித்த மத்திய அமைச்சர்! ஓஹோ ரைட்டு!

Krishnagiri

oi-Vignesh Selvaraj

கிருஷ்ணகிரி : மத்திய அரசு தமிழகத்துக்கு செய்யும் நல்ல திட்டங்களுக்கு, ஸ்டாலின் உரிமை கொண்டாடி அதற்கான பலனை அனுபவிக்க முயற்சி செய்கிறார் என மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் குற்றம்சாட்டியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகம் வந்த மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றார்.

அதன்பிறகு, பாஜக கட்சி நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று, 2024 தேர்தல் பணிகள், பூத் கமிட்டி நியமனங்கள் பற்றி கேட்டறிந்து ஆலோசனை கூறியுள்ளார்.

அதன்பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங், ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு பல வகைகளில் கூட்டாட்சி அமைப்பை சிதைத்து நாசமாக்குகிறது எனக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

BJP Union Minister Giriraj Singh has accused that TN Chief Minister Stalin is trying to enjoy the benefits of the good projects that the Central Government is doing for Tamil Nadu.