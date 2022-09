அடடே இதுதாங்க தமிழ்நாடு.. ஓசூரில் உலா வந்த மதநல்லிணக்க விநாயகர்! ஒன்றாக வந்த இந்து - முஸ்லிம்கள்!

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி: வியாயகர் சதுத்தியையொட்டி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே நடைபெற்ற மத நல்லிணக்க விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலத்தில், இஸ்லாமிய ஜமாத் கமிட்டி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

விநாயகர் சதுர்த்தி விழா, ஆண்டுதோறும் நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். ஆனால், கொரோனா காரணமாக கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக கடந்த 2020 மற்றும் 2021-ம் ஆண்டுகளில் பெரிய அளவில் கொண்டாடப்படவில்லை.

இந்நிலையில், 2 வருடங்களுக்கு பிறகு விநாயகர் சதுர்த்தி விழா, கடந்த புதன்கிழமை வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது.

திமுகவில் 90% இந்துக்கள் தானே.. விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வாழ்த்து கூறாதது ஏன்? சீமான் கேள்வி!

English summary

In a procession of Ganesha idols for religious harmony held near Hosur, food was distributed to the public on behalf of the Islamic Jamaat Committee.