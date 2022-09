புத்தகங்களில் பாடமெடுத்த தலைமையாசிரியை! இறப்புக்குப் பின் புத்தகமாகவே ஆனார்! கிருஷ்ணகிரி நெகிழ்ச்சி!

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி : தனது உயிர் பிரிந்தாலும் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தவேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் உடலை தானம் செய்த ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியையின் உடல் மருத்துவக்கல்லூரிக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் தலைமை ஆசிரியை செண்பகவல்லி சமூக அறிவியல் பாடப்பிரிவு நடத்தி வந்தார்.

மேலும் தலைமை ஆசிரியை ஆக பணிபுரிந்த இவர் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார்.

English summary

The body of a retired head teacher who donated her body to teach students despite her death has been donated to a medical college.