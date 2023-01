கிணற்றில் கல்லோடு கணவன் உடல்! போலீஸ் மனைவி போட்ட ‘பாபநாசம்’ ப்ளான்! வசமாய் சிக்கிய முக்கிய புள்ளி!

Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரி : கிருஷ்ணகிரி அருகே தலைமை காவலர் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு மாயமான நிலையில் அவரை கொலை செய்து கல்லை கட்டி உடலை கிணற்றில் வீசியது தெரிய வந்தது. பாபநாசம் பட பாணியில் போலீஸ் மனைவியே கணவனை கொல்ல திட்டம் தீட்டிய நிலையில், கொலையில் முக்கிய குற்றவாளி நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த கல்லாவியை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார். முன்னாள் போலீஸ்காரர். இவரது மனைவி சித்ரா சிங்காரப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு உதவி காவல் ஆய்வாளராக பணிபுரிகிறார்.

இந்தநிலையில் செந்தில்குமார் கடந்த,1997ல், போலீசில் சேர்ந்தார். கடந்த, 2009ல், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எஸ்.பி., இன்ஸ்பெக்டராக பணிபுரிந்த முரளி என்பவர் மீது இருந்த காழ்ப்புணர்ச்சியால் அவரது ஜீப்பை கடத்தி சென்று தருமபுரி மாவட்டம் தொப்பூர் காட்டில் உள்ள கணவாயில் உருட்டி விட்டதற்காக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

English summary

It was learned that the head constable near Krishnagiri murdered him in a mysterious state four months ago, tied him to a stone and threw his body into a well. In the style of a Papanasam film, the police wife plans to kill her husband, and the main culprit in the murder is arrested after a long time.