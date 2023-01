பறவையா பறக்குறோம்.. 4,500 கி.மீ தூரம் பறந்து.. எகிப்திலிருந்து இங்கிலாந்து வந்த பல்லி! வால் மிஸ்ஸிங்

பொதுவாக பல்லிகள் வெப்பமண்டல நாடுகளில் வாழும் இயல்புடையதாகும். இது குளிர் பிரதேசத்திற்கு வரும்போது சில சமயம் தகவமைத்துக்கொள்ளாமல் உயிரிழந்துவிடுகிறது.

London

oi-Halley Karthik

லண்டன்: எகிப்து நாட்டிலிருந்து சுமார் 4,500 கி.மீ பயணித்து பல்லி ஒன்று இங்கிலாந்தின் மான்செஸ்டர் நகரத்திற்கு வந்துள்ள சம்பவம் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எகிப்திலிருந்து பேக் செய்யப்பட்ட ஸ்ட்ராபெர்ரி பழங்கள் சமீபத்தில் இங்கிலாந்தின் மான்செஸ்டர் நகரத்தில் உள்ள ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. இந்த சூப்பா் மார்க்கெட்டிலிருந்து இளம்பெண் ஒருவர் ஸ்ட்ராபெர்ரிகளை தன்னுடைய வீட்டுக்கு வாங்கி வந்துள்ளார். வாங்கி வந்த பழங்களை பிரிட்ஜில் வைத்துவிட்டு தன்னுடைய வேலையை பார்த்துள்ளார். சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பின்னர் இந்த பழங்களை வெளியில் எடுத்து சமைக்க ஆயத்தமாகியுள்ளார்.

அதில் இவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்திருக்கிறது. அதாவது இந்த ஸ்ட்ராபெர்ரி பாக்கெட்டில் பல்லி ஒன்று இருந்திருக்கிறது. இந்த பல்லி 'எகிப்திய கெக்கோ' எனும் வகையை சார்ந்ததாகும். இந்த ஸ்ட்ராபெர்ரியும் எகிப்திலிருந்துதான் வந்திருக்கிறது. இதனை பார்த்த இந்த பெண்மணிக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை. ஏனெனில் ஸ்ட்ராபெர்ரி முழுவதும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் சுற்றப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி இருக்யைில் இந்த பல்லி எப்படி இவ்வளவு நேரம் இதில் தாக்கு பிடித்தது? என்று அப்பெணிமணி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

English summary

A Gecko has traveled 4,500 km from Egypt and arrived in Manchester, England. The Gecko has been handed over to the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.