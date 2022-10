பிரிட்டன் பிரதமர் ரேஸ்.. முந்திய ரிஷி சுனக்கை ரகசியமாக சந்தித்த போரிஸ் ஜான்சன்.. பரபர தகவல்

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டனின் அடுத்த பிரதமர் போட்டியில் முன்னணியில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக், போரிஸ் ஜான்சன் ஆகியோர் உள்ளனர். இதில் ரிஷி சுனக்கை போட்டியில் இருந்து விலகி கொள்ள போரிஸ் ஜான்சன் கூறுவதாக தகவல் வெளியான நிலையில் இருவரும் நேற்று சந்தித்து பேசினார்.

பிரிட்டன் பிரமராக இருந்து போரிஸ் ஜான்சன் விலகியதை தொடர்ந்து புதிய பிரதமருக்கான தேர்தல் நடந்தது. பல கட்டங்களாக தேர்தல் நடந்தது.

இதில் இறுதி போட்டியில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக்கை வீழ்த்தி லிஸ் ட்ரஸ் வெற்றி பெற்றார். அதன்பிறகு லிஸ் ட்ரஸ் பிரதமாரானார்.

English summary

Indian-origin Rishi Sunak and Boris Johnson are leading the race for Britain's next prime minister. Both of them met and talked yesterday when it was reported that Boris Johnson was asking Rishi Sunak to withdraw from the competition.