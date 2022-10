வேண்டாம் என எச்சரித்த ரிஷி சுனக்.. கேட்காத லிஸ் ட்ரஸ்.. பறிபோன பிரிட்டன் பிரதமர் பதவி.. முழுபின்னணி

London

லண்டன்: பிரிட்டன் பிரதமாக பொறுப்பேற்று 45 நாட்கள் மட்டுமே செயல்பட்ட நிலையில் லிஸ் ட்ரஸ் ராஜினாமா செய்துள்ளார். இவர் ராஜினாமா செய்ததன் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய காரணம் வெளியாகி உள்ளது.

பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்த போரிஸ் ஜான்சன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். கொரோனா விதிகளை மீறியது, ஊழல், முறைகேடு புகாரால் அவர் தனது பதவியை இழந்தார்.

இதையடுத்து கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் மற்றும் பிரிட்டன் பிரதமரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. தேர்தல் முடிவுகள் செப்டம்பர் 5ல் இறுதிக்கட்ட தேர்தல் நடந்தது.

Liz Truss has resigned after just 45 days as Britain's prime minister. The main reason behind his resignation has been revealed.