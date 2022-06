இது பிரிட்டனின் "அத்திப்பட்டி!" 650 ஆண்டுகளுக்கு முன் கடலில் மூழ்கிய.. அழகிய நகரம் கண்டுபிடிப்பு

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: பிரிட்டன் நாட்டில் அருகே சுமார் மிக மிகப் பழமையான நகரங்களில் தீவு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக நாம் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டு வருகிறோம். கடுமையான வெப்பம் ஒருபுறம் என்றால் பருவம் தவறிப் பெய்யும் மழை மறுபுறம் பெரிய பிரச்சினையைத் தருகிறது.

புவி வெப்ப மயமாதல் காரணமாக அதிகரிக்கும் கடல் நீர் முக்கிய பிரச்சினைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. இதனால் வரும் காலங்களில் பல முக்கிய நகரங்கள் கடலில் மூழ்கும் அபாயமும் உள்ளது.

English summary

An old town that was swallowed entirely by seas centuries ago has been found after decades: (650 ஆண்டுகள் பழமையான தீவு பிரிட்டன் நாட்டில் கண்டுபிடிப்பு) After 650 years, an old town is discovered.