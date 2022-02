''சும்மா பாத்துகிட்டு இருக்க மாட்டோம்..'' - ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடை விதித்து போரிஸ் ஜான்சன் ஆவேசம்

London

oi-Logi

லண்டன்: ரஷ்யா மீது இங்கிலாந்து பொருளாதார தடை விதிப்பதாக‌ இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

1991க்குப் பிறகு சோவியத் யூனியன் சிதறுண்ட பிறகு, அதிலிருந்து வெளியே வந்தது உக்ரைன். ஆனாலும் மறைமுகமாக உக்ரைனைக் கட்டுப்படுத்தி வந்தது ரஷ்யா. 2014க்குப் பிறகு உக்ரைன் நேட்டோ நாடுகளின் குழுவில் இணைய விரும்பியது. ஆனால் ரஷ்யா அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

இதனால் ரஷ்யா உக்ரைன் இடையே பிரச்சனை தொடர்ங்கியது. உக்ரைனின் கிரிமியா பகுதியைக் கைப்பற்றியது ரஷ்யா. இதனால் ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடை விதித்தது அமெரிக்கா. தற்போது மீண்டும் ரஷ்யா உக்ரைன் இடையே பிரச்சனை தொடங்கிவிட்டது.

உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்த ரஷ்யா! கடும் பதிலடி கொடுக்கும் நேட்டோ? அடுத்தகட்ட திட்டம் என்ன? பரபர தகவல்

English summary

Russia is raining bombs on innocent people. The Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson has said that Russia's war on Ukraine is to be expected.