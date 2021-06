அடுத்த ஆபத்து.. "இந்த" 4 அறிகுறிகளும் இருக்கிறதா?.. தடுப்பூசி போட்டவர்களையும் விரட்டும் "தொற்று"

London

oi-Hemavandhana

லண்டன்: இன்னொரு பிரச்சனை கிளம்பியிருக்கு.. கொரோனா தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டால், அவர்களுக்கு புதுமாதிரியான அறிகுறிகள் தென்படுகிறதாம்.. அந்த குறிகள் என்னவென்று, விஞ்ஞானிகள் இப்போது தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த கொரோனா தொற்றினால் உலகமே பீடித்துள்ளது.. இது என்ன மாதிரியான வைரஸ் என்று இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.. மருந்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.. இதன் அறிகுறிகளும் இவைகள்தான் என்று திட்டவட்டமாக ஒரு முடிவுக்கு வர முடியவில்லை.

புது புது ஆய்வுகள், புது புது அறிகுறிகள் தினம் தினம் வெளியாகி கொண்டிருப்பதால், இந்த பீதியில் இருந்து மக்களால் விடுபட முடியவில்லை.

உலக நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 17 கோடியை தாண்டியது.. இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 3,382 பேர் பலி

English summary

Four symptoms of Covid to be wary of in rare case you get virus having had vaccine