அடுத்த "பேண்டமிக்" ஆகும் அபாயம் கொண்டது! 42 வருடத்திற்கு பின் மீண்டும் பரவும் Lassa Fever.. எங்கு?

London

oi-Shyamsundar I

லண்டன்: கொரோனா பெருந்தொற்றே இன்னும் முடிவிற்கு வராத நிலையில் புதிதாக லஸ்ஸா காய்ச்சல் எனப்படும் Lassa Fever பரவ தொடங்கி உள்ளது... அது என்ன Lassa Fever?

உலகம் முழுக்க கொரோனா கேஸ்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது. ஓமிக்ரான் கேஸ்கள் திடீரென உச்சம் தொட்டு பலருக்கு கொரோனா ஆண்டிபாடி கிடைத்த நிலையில், உலகம் முழுக்க கொரோனா அலை சரிய தொடங்கி உள்ளது.

சர்வதேச அளவில் மொத்தமாக கொரோனா பெருந்தொற்று முடிவிற்கு வருவதற்கான அறிகுறிகள் தெரிய தொடங்கி உள்ளன. உலகம் முழுக்க பல நாடுகளில் லாக்டவுன் தளர்வுகள் அமலுக்கு வந்து இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பி உள்ளது.

English summary

Lassa Fever: All you need to know about the new virus that spreads in the UK which has the potential to become another pandemic.