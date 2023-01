பிரிட்டன் ராஜ குடும்பத்தில் பூகம்பம்.. இளவரசர் வில்லியம் என்னை அடித்தார்! இளவரசர் ஹாரி குறிப்பு லீக்

London

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லண்டன்: பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம் தன்னை தாக்கி அடித்ததாக மற்றொரு இளவரசரான ஹாரி தன்னுடைய ஆவணப் படத்தில் வெளிப்படையாக தெரிவித்து இருப்பது பிரிட்டன் அரச குடும்பத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. மேகனை திருமணம் செய்த பிறகு பிரிட்டன் இளவரசர் ஹாரி, அரச குடும்பத்தாலேயே பல்வேறு வகைகளில் ஒடுக்கப்பட்டு வந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில் இந்த தாக்குதல் விவகாரம் சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கிறது.

பிரிட்டன் இளவரசரான ஹாரி மற்றும் அவருடைய மனைவி மேகன் மேர்க்கல் தம்பதியின் வாழ்க்கை வரலாற்று ஆவனத்தொடர் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.

வெள்ளையர் அல்லாத முதல் பிரிட்டன் இளவரசி என்ற பெருமையை பெற்றாலும், இவர்களின் திருமணத்தை பிரிட்டன் அரச குடும்பம் அவ்வளவு எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. பல்வேறு தடைகளை கடந்தே இருவரும் திருமணம் செய்துகொண்டார்கள்.

English summary

Britian Prince Harry, has openly stated in his documentary that Prince William assaulted him, which has caused great shocks in the British royal family.