குயின் எலிசபெத் உடலுக்கு பாதுகாப்பு.. திடீரென்று மயங்கி விழுந்த காவலாளி.. ஒரே பரபரப்பு.. என்னாச்சி

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: லண்டன் வெஸட்மின்ஸ்டர் அரங்கில் மகாராணி எலிசபெத்தின் உடல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட காவலாளி திடீரென்று மயங்கி விழுந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

பிரிட்டன் மகாராணியாக இருந்தவர் 2ம் எலிசபெத். இவர் 1952ம் ஆண்டில் தனது 21வயது வயதில் அரியனை ஏறிய நிலையில் 70 ஆண்டு காலமாக பிரிட்டன் மகாராணியாக செயல்பட்டு வந்தார்.

வயது முதிர்வு காரணமாக அவர் சமீபத்தில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார். அரசு விழா, பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்காமல் தவிர்த்து வந்தார்.

English summary

Queen Elizabeth II coffin security officer fall down A Royal guard standing alongside the coffin of Queen Elizabeth II collapsed while on duty. The incident was caught on camera and shared online.