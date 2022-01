"ஸ்டெல்த்.." RT-PCR சோதனையிலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத புதுவகை கொரோனா வைரஸ்.. எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்!

London

oi-Logi

லண்டன்: RT-PCR சோதனையில் இருந்தும் தப்பிக்கக்கூடிய புதிய ஒமிக்ரான் வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸில் இருந்து வந்த வைரஸ் வகைதான் ஒமிக்ரான். தற்போது இந்த ஒமிக்ரான் வகை வைரஸின் துணை வைரஸாக பி.ஏ.2 வகை வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதை 'ஸ்டெல்த் ஓமிக்ரான்' என்று அழைக்கின்றனர்.

4 வயது சிறுவனை கொலை செய்து.. பீரோவில் அடைத்து வைத்த கொடூர பெண்.. அப்படியே அரண்டு போன மக்கள்!

நாற்பது நாடுகளுக்கு மேல் இந்த வகை ஒமிக்ரான் வைரஸ் பரவியுள்ளதாக லண்டனை சேர்ந்த ஆய்வு நிறுவனம் தெரிவித்துல்ளது. இந்த "ஸ்டெல்த் ஓமிக்ரான்" தற்போது ஐரோப்பா முழுவதும் பரவி அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

New sub-strain of the Omicron variant of coronavirus has been detected in Europe. Now it spread more than 40 countries. Its called as Stealth Omicron and which is escaped in RT-PCR test.