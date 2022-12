‛முட்டாள்’.. ரஷ்ய அதிபர் புதினுக்கு அவமான சிலை.. தலை எப்படி இருக்கு பாருங்க..பிரிட்டன் மக்கள் ஆவேசம்

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வரும் நிலையில் அந்நாட்டின் அதிபரான விளாடிமிர் புதினை அவமானப்படுத்தும் வகையில் பிரிட்டனின் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த ஆண்டின் முட்டாள் என வர்ணிக்கப்பட்டுள் அந்த சிலை மீது முட்டை வீசப்பட்டு வரும் நிலையில் சிலையின் தலை வடிவமைப்பு சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

ரஷ்யா-உக்ரைன் ஆகியவை அண்டை நாடுகளாக உள்ளன. ஒருங்கிணைந்த சோவியத் யூனியனின் (ரஷ்யா) அங்கமாக உக்ரைன் இருந்த நிலையில் தனிநாடாக பிரிந்தது.

தற்போது சுதந்திர நாடாக உக்ரைன் செயல்பட்டு வருகிறது. அதிபராக விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்க்கி உள்ளார். ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக மோதல் போக்கு இருந்து வருகிறது.

போலந்தில் விழுந்த ஏவுகணைகள்.. நேட்டோவை சீண்டும் ரஷ்யா.. அவசர ஆலோசனையில் இறங்கிய 'பென்டகன்'

