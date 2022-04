“முஸ்லிம் பெண்களை கடத்தி பலாத்காரம்” உபி சாமியாரின் பகீர் பேச்சு வீடியோ! கைதட்டி ஆர்ப்பரித்த கும்பல்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திர பிரதேச மாநிலத்தில் காருக்குள் அமர்ந்தபடி பேசிய சாமியார் ஒருவர், சீத்தாபூர் பகுதியில் உள்ள எந்த ஒரு பெண்ணையும் இஸ்லாமியர் துன்புறுத்தினால், முஸ்லிம் பெண்களை கடத்தி, பகிரங்கமாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்வேன் என பேசிய பகீர் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்திரப் பிரதேச மாநிலத்தில் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான பாஜக அரசு 2வது முறையாக பதவியில் அமர்ந்துள்ள நிலையில், சிறுபான்மை மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் உள்ளதாக அங்கிருக்கும் மக்கள் தொடர்ச்சியாக புகார் அளித்து வருகின்றனர்.

கணவருடன் கருத்துவேறுபாடு.. ஹவுஸ்ஓனருடன் சண்டை.. 5 வயது பெண் குழந்தை கன்னத்தில் பளார் என அறைந்த தாய்!

கர்நாடகாவின் ஹிஜாப் விவகாரம், கடைகளில் ஹலால் இறைச்சி மற்றும் மசூதிகளில் ஒலிப் பெருக்கிக் தடை என வலதுசாரி அமைப்புகள் அடுத்தடுத்து கிளப்பி வரும் நிலையில், தற்போது உபியில் சாமியார் ஒருவர் பேசிய வீடியோ அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In the state of Uttar Pradesh, a preacher who spoke while sitting in a car has caused shock and outrage by releasing a video saying that if any woman in the Sitapur area is harassed by Islamists, he will abduct and publicly rape Muslim women.