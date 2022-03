உ.பி. சட்டசபைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2022: வதந்தி பரப்பிய அகிலேஷை சிறைக்கு அனுப்புங்கள் - பாஜக எம்.பி

Lucknow

லக்னௌ: உத்தரபிரதேச மாநிலம் வாரணாசி தொகுதியில் சட்டவிரோதமாக மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மாற்றப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் அகிலேஷ் யாதவ். தவறாக வதந்தி பரப்பிய அவரை சிறைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று பாஜக எம்.பி ஹர்நாத் சிங் யாதவ் கூறியுள்ளார்.

உத்தரபிரதேச தேர்தல் பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் ஏழு கட்டங்களாக நடைபெற்றது.தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைக்கும் என்று கணித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ள நிலையில், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாரணாசியில் முறைகேடாக மாற்றப்பட்டதாக சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் செவ்வாய்க்கிழமை குற்றம் சாட்டினார்.

பாஜக பயப்படுகிறது.. வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் சதியை நிறுத்துங்கள்- அகிலேஷ் யாதவ்

