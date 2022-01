'உ.பி. மக்கள் ஆசி எங்களுக்கே.. ரிசல்ட் வரும்போது இது உங்களுக்கு புரியும்'.. சொல்வது யாருனு பாருங்க!

Lucknow

லக்னோ: முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடைபெறும் உத்தரபிரதேசத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அதாவது அங்கு பிப்ரவரி 10-ம் தேதி முதல் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளன என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நேற்று அறிவித்தது.

உத்தரபிரதேசத்தில் பா.ஜ.க அரசு மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்க தீவிரம் காட்டி வருகிறது. பா.ஜ.கவுக்கு அடுத்தபடியாக பிரதான கட்சியாக விளங்கும் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க காத்திருக்கிறது.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that the BJP will return to power with an overwhelming majority in Uttar Pradesh. He said that under the guidance of Narendra Modi, Uttar Pradesh has been on a path of development for the last 5 years