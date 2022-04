“முதல்ல உங்க வீடு ஒழுங்கா இருக்கானு பாருங்க”அப்பா செய்ததை மகன் செய்கிறார்! ராகுலுக்கு மாயாவதி பதிலடி

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்தரப்பிரதேசத்தில் மாயாவதியுடன் கூட்டணி வைக்க காங்கிரஸ் அணுகியது எனவும், ஆனால் அவர் போராட விரும்பாமல் எங்களுக்கு பதில் சொல்லவில்லை என்று ராகுல் காந்தி நேற்று கூறிய நிலையில், ராகுலுக்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவர் மாயாவதி காரசாரமாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

நேற்று நடைபெற்ற"தி தலித் ட்ரூத்" புத்தக வெளியிட்டு விழாவில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டார். புத்தகத்தை வெளியிட்டு அவர் பேசியது இந்திய அளவில் பேசு பொருளாக மாறியது.

குறிப்பாக உத்திர பிரதேசத்தில் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க பகுஜான் சமாஜ் கட்சியும், அக்கட்சியின் தலைவருமான மாயாவதியும் தான் காரணம் என்ற ரீதியில் ராகுல் காந்தி பேசியது அரசியல் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

While Rahul Gandhi said yesterday that the Congress had approached to form an alliance with Mayawati in Uttar Pradesh but he did not want to fight, BSP leader Mayawati has retaliated harshly against Rahul.