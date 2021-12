பகலில் ஊர்வலம்.. இரவில் ஊரடங்கா...? சொந்த கட்சியையே விமர்சித்த பாஜக எம்.பி. வருண்காந்தி...!

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ: ஓமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், உத்தரபிரதேசத்தில் இரவில் ஊரடங்கு... பகலில் லட்சக்கணக்கானோரை பேரணியில் பங்கேற்குமாறு அழைப்பதால் தனது சொந்த கட்சியான பாஜக தலைமையையே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வருண்காந்தி விமர்சித்துள்ளது உத்தரபிரதேச அரசியலில் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.

இந்தியாவியேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலமான உத்தரபிரதேசத்தில் 403 தொகுதிகளுக்கான சட்டசபை தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. நடைபெற உள்ள சட்டசபை தேர்தல் பல்வேறு தரப்பினர் இடையே மிகுந்த ஆர்வத்தையும் எதிர்ப்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்த சட்டசபை தேர்தலில் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், பாஜக, சமாஜ்வாதி, பகுஜன் சமாஜ், எஐஎம்ஐஎம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் களமிறங்க உள்ளன. தேர்தல் நடைபெற இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில் பாஜக உள்பட பல்வேறு கட்சிகளும் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

பாஜகவின் யோகி ஆதித்யாநாத்துக்கு ஆதரவாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், காங்கிரஸ் சார்பில் அக்கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான ராகுல்காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் களமிறங்கியுள்ள நிலையில் அம்மாநில தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. எப்படியாவது ஆட்சியை தக்க வைக்க பாஜகவும், மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்க அகிலேஷ் யாதவும்மல்லுகட்டி வருகின்றனர்.

With the spread of Omigran increasing, MP Varun Gandhi has criticized his own party, the BJP leadership, for not inviting millions of people to rally in Uttar Pradesh during the day and night, causing a storm in Uttar Pradesh politics.