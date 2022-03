‛இந்துத்துவா, என்கவுண்ட்டர், சீக்ரெட் பிளானிங்’.. உ.பி பாஜக தட்டி தூக்கியது எப்படி? 5 ரகசியங்கள்!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளது. ‛‛என்கவுண்ட்டர், இந்துத்துவா, எதிர்க்கட்சிகளின் வீழ்ச்சி'' உள்பட 5 முக்கிய காரணங்கள் தான் பாஜகவை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர வைத்துள்ளது.

உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள 403 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடந்தது. மார்ச் 7 ல் இறுதிக்கட்ட தேர்தல் முடிவடைந்தது. இதையடுத்து தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகின.

இந்த கருத்து கணிப்பு முடிவுகளில் பாஜக மீண்டும் உத்தர பிரதேசத்தில் ஆட்சியை பிடிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டன. இதை எதிரொலிக்கும் வகையில் தான் நேற்றைய தேர்தல் முடிவுகள் அமைந்திருந்தன.

Exclusive: எனது தலையாய பணி இது தான்! நிறைய கற்று வருகிறேன்! விவரிக்கும் சென்னை மேயர் ப்ரியா ராஜன்!

English summary

BJP has won the Uttar Pradesh Assembly elections. There are five main reasons why the BJP is back in power, including the ‘encounter, Hindutva, the fall of the opposition’.