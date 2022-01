பெண்ணின் தலையில் எச்சில் துப்பிய சிகை அலங்கார நிபுணர்.. கைது செய்யணும்.. இந்து அமைப்பினர் போர்க்கொடி

Lucknow

லக்னோ: புகழ்பெற்ற பிரபல சிகை அலங்கார நிபுணர் ஜாவித் ஹபீப். இவர் இந்தியாவிலும், வெளிநாடுகளிலும் சிகை அலங்கார நிலையங்களை நடத்தி வருகிறார். இந்த ஆடம்பர சிகை அலங்கார நிலையங்களுக்கு பிரபலங்கள், பணக்காரர்கள் என்று வாடிக்கையாளர் பட்டியல் அதிகம்.

Video of Jawed Habib spitting on womans hair goes viral | Oneindia Tamil

சிகை அலங்கார நிபுணர் ஜாவித் ஹபீப் அவ்வப்போது பொதுமக்கள் மத்தியில் சிகை அலங்கார பயிற்சி வகுப்பு நடத்தி வருகிறார். இதேபோல் கடந்த 3-ம் தேதி உத்தரபிரதேச மாநிலம் முசாபர் நகரில் ஏராளமான மக்கள் கூடியிருக்க அவர்கள் முன்னிலையில் சிகை அலங்கார பயிற்சி வகுப்பு நடத்தினார்.

English summary

Famous hairstylist Javed Habib spat on the woman's head. Police have registered a case against him in this regard. Following this, Javed Habib apologized for his action. aved Habib's action was opposed by him in various quarters