ஒற்றுமை! சிறையில் முஸ்லிம்களோடு நோன்பிருக்கும் இந்துக்கள்! உபியில் தொடரும் 50 ஆண்டு பாரம்பரியம்!

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள பாரபாங்கி சிறையில் முஸ்லிம்களோடு சேர்ந்து இந்துக்கள் ரம்ஜான் நோன்பு கடைப்பிடித்து வருகின்றனர். இந்த பாரம்பரியம் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

முஸ்லிம்களின் புனித மாதம் ரமலான். இந்த மாதத்தின் 30 நாட்களிலும் நோன்பிருந்து 5 வேளை தொழுகை செய்வார்கள். தற்போது முஸ்லிம்கள் நோன்பு கடைப்பிடித்து வருகின்றனர். அடுத்த மாதமான மே 3ல் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது.

இந்நிலையில் தான் தற்போதைய சூழலில் நாட்டில் வெறுப்புணர்வு அதிகரித்து வருகிறது. சில இடங்களில் மதரீதியான பிரசாரங்களை முன்னெடுத்து இருதரப்பு இடையே மோதலை ஏற்படுத்துகின்றனர்.

English summary

In Uttar Pradesh More than 50 Year old tradition which the Hindus Inmates of the jail Kept a fast along with Muslims during Ramzan and took part in Iftar in jail campus.