'பா.ஜ.க ஆட்சியில்தான் முஸ்லிம்கள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர்'.. சொல்வது ஆர்.எஸ்.எஸ்.சின் இஸ்லாமிய பிரிவு

Lucknow

லக்னோ: பா.ஜ.க ஆளும் மாநிலங்களில் தான் இஸ்லாமியர்கள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர் என்று ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் இஸ்லாமிய பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. மற்ற கட்சிகள், இஸ்லாமியர்களை வெறும் வாக்கு வங்கியாக மட்டுமே பார்க்கின்றனர். இஸ்லாமிய மக்கள் இதனை புரிந்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இந்த மாநிலத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

The Islamist wing of the RSS has said that Islamists are happy only in BJP-ruled states. Other parties see Islamists as mere vote banks. The group said the Islamic people should understand this and vote