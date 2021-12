ரியல் எஸ்டேட் தலைநகரமாகும் அயோத்தி.. நிலம் வாங்கி குவிக்கும் விஐபிகள்..!

Lucknow

லக்னோ: அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட உச்சநீதிமன்றம் அனுமதியளித்துள்ள நிலையில் அங்கு எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் முதல் டிஐஜி, மேயர், மாநில தகவல் ஆணையர் என முக்கியமான விஐபிகள் நிலங்களை வாங்கி குவித்து வருவதாக தனியார் செய்தி நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

1992ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி உத்தர பிரதேசத்தில் இருந்த பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது. அது ராமர் பிறந்த இடம் என்றும் அங்கேதான் ராமர் கோயில் கட்ட வேண்டும் என்ற இந்து அமைப்புகளை நீண்டநாள் கோரிக்கை விடுத்து வந்த நிலையில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது. அதில் பாரதிய ஜன சங்கம் ராஷ்ட்ரிய சுயம்சேவக் சங்கம். விஎச்பி எனப்படும் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் , பஜ்ரங்தள் உள்ளிட்ட அமைப்புகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான நபர்கள் பாபர் மசூதியை இடித்த னர்.

இந்தியா மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. ராமர் பிறந்த இடம் என்பதால் அங்கு ராமர் கோயில் கட்ட வேண்டும் என இந்து அமைப்புகளும் பாபர் மசூதியை மீண்டும் அங்கு எழுப்ப வேண்டும் என இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் தொடர்ந்து வாதாடி வந்தன . இந்த நிலையில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 8ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை வழங்கியது.

