முஸ்லிம் பெண்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தியது பாஜக அரசுதான்: உபி தேர்தல் பிரசாரத்தில் மோடி பேச்சு

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: முத்தலாக் தடை சட்டம் முஸ்லீம் பெண்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தியுள்ளதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சியின் கீழ் முஸ்லீம் பெண்கள் பாதுகாப்பாக உணர்கிறார்கள், அங்கு பள்ளி, கல்லூரி செல்லும் முஸ்லீம் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்று பிரதமர் மோடி பேசியிருக்கிறார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் இன்று இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று கான்பூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

இந்து ஓட்டுக்களைப் பிரிக்கும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் - உபி. பிரசாரத்தில் பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு!

English summary

In Uttar Pradesh election, Modi said that Muslim girls feel safe under BJP rule in Uttar Pradesh and a greater number of Muslim girls is going to schools and colleges in the state now.