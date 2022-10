ரயிலில் நமாஸ் செய்த இஸ்லாமியர்கள்.. வீடியோ எடுத்து புகார் கொடுத்த பாஜக எம்எல்ஏ.. குலுங்கும் உ.பி

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: உத்தரபிரதேசத்தில் ஒரு ரயிலில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை செய்ததை வீடியோ எடுத்து பாஜக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஒருவர், அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி ரயில்வே நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எனினும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ரயில்வே துறை இதுவரை எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை. இதனிடையே, இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

இந்த வீடியோவானது சமூக வலைதளங்களில் கலவையான கமெண்ட்டுகளை பெற்று வருகிறது. பெரும்பாலான மக்கள், அது அவர்களுடைய வழிபாட்டு உரிமை என்றும், சிறிது நேரம் அவர்கள் தொழுகை நடத்துவதால் யாருக்கும் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படப் போவதில்லை எனவும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். அதே சமயத்தில், மற்றவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் விதமாக பொதுஇடங்களில் இதுபோன்ற தொழுகை நடத்த தடைவிதிக்க வேண்டும் என சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

அதெல்லாம் முடியாது! ஒரு லட்சம் தர்றோம்.. இளம் நடிகையை மிரட்டி ஆபாச படம்! போலீசுக்கு ஓடிய நடிகர்!

English summary

former Uttar Pradesh MLA Deeplal Bharti filed complaint that four Muslim men offering namaz on a train. He filmed their act and put it on social media.