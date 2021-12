இந்தியாவின் வளர்ச்சியை பிபின் ராவத் விண்ணுலகிலிருந்து பார்ப்பார்.. உ.பி.யில் பிரதமர் மோடி பேச்சு

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ: எந்த சூழ்நிலையிலும் இந்தியா நிலைகுலைந்து விடாது எனவும், இன்னும் வலுவானதாக, வளமானதாக உருவாக்குவோம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் சரயு, ரப்தி, ககாரா, ரோகிணி உள்ளிட்ட ஐந்து நதிகளை இணைக்கும் பிரம்மாண்ட நீர்ப்பாசனத் திட்டமான சரயு நீர்ப்பாசன திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்து விவசாயிகளுக்கு அர்ப்பணித்தார்.

இத்திட்டம் 14 லட்சம் ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கு பாசன வசதி ஏற்படுத்தக் கூடியது என்றும், இப்பகுதியைச் சேர்ந்த சுமார் 29 லட்சம் விவசாயிகள் இந்த திட்டத்தால் பயனடைவார்கள் என்றும் பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

மொத்தம் ரூ.9,800 கோடி செலவிலான இந்தத் திட்டத்திற்கு கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ரூ.4,600 கோடிக்கு மேல் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் கூறியதாவது: உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பல்ராம்பூர் பகுதியில் 5 நதிகளை இணைக்க பாசன திட்ட பணிகள் 1978 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்றும், ஆனால் ஒருங்கிணைப்பு போதிய கண்காணிப்பு ஆகியவற்றில் தொடர்ச்சியாக இல்லாததன் காரணமாக இந்த திட்டம் மிகவும் தாமதமாகி பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் முடிக்கப்படவில்லை எனக் கூறினார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said that no one can stop India's growth and pace of growth, adding that India will never collapse. He said that all Indians must work together to tackle both external and domestic challenges. We will build to make the Indian nation more prosperous and strong