'பிரதமர் காலி நாற்காலிகளை கண்குளிர பார்த்திருப்பார்.. இப்படி பண்ணிடீங்களே'.. கலாய்த்த அகிலேஷ் யாதவ்

Lucknow

oi-Rayar A

லக்னோ: பிரதமர் நரேந்திர மோடி சில நாட்களுக்கு முன்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சுமார் 42,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க இருந்தார். மோசமான வானிலை காரணமாக பிரதமர் ஹெலிகாப்டரில் செல்லாமல் சாலை மார்க்கமாக சென்றார்.

பதிண்டா என்ற இடத்தில் சென்றபோது விவசாயிகள் அந்த பகுதியில் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பிரதமர் வாகனம் மேற்கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. இதனால பதிண்டா பகுதி மேம்பாலத்தில் பிரதமர் மோடியின் காண்வாய் சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை நின்றது.

English summary

Former Uttar Pradesh Chief Minister and Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav has mocked Prime Minister Narendra Modi over the Punjab issue.He said the Prime Minister would have looked the chairs in the eye